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Царьград

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Главное к вечеру 17 сентября. Пашинян пошёл на захват русских активов. США осложнили переговоры по Украине

Главное к вечеру 17 сентября. Пашинян пошёл на захват русских активов. США осложнили переговоры по Украине

Премьер-министр Армерии Никол Пашинян пошёл на рейдерский захват русских активов. США законом о санкциях усложнили переговоры по Украине.

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