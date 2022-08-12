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Спасатели МЧС России восстановили исторический памятник в Лисичанске

Спасатели МЧС России восстановили исторический памятник в Лисичанске

МЧС России оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса. Спасатели доставляют гуманитарную помощь, разминируют освобождённые территории, разбирают завалы и оказывают адресную помощь населению.

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