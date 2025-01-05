Школьники карельского села создают новогоднее настроение работающим

Деды Морозы и Снегурочка в селе Ведлозерео отправились к тем, кто работал в новогодние праздники Активисты Движения первых в роли Деда Мороза и Снегурочки отправились к тем, кто встречает Новый год на рабочем месте.
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