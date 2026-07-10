Заместитель главы управы Останкинского района провела обход на проспекте Мира

10 июля заместитель главы управы Останкинского района Екатерина Юрьевна Анохина совместно с главой администрации муниципального округа Останкинский Олегом Владимировичем Голембой провела плановый обход территории по адресу: проспект Мира, дома 91 корпус 1, корпус 2 и корпус 3 .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии