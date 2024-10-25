Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись на 2 км у Стельмаховки

Военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко проинформировал о том, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации провели успешный штурм и продвинулись у населённого пункта Стельмаховка на Сватовском направлении линии боевого соприкосновения.
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