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Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись на 2 км у Стельмаховки

Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись на 2 км у Стельмаховки

Военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко проинформировал о том, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации провели успешный штурм и продвинулись у населённого пункта Стельмаховка на Сватовском направлении линии боевого соприкосновения.

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