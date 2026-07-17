Врач Миропольская: способы защиты от всех видов клещей одинаковы

"Микроклещи" или "наноклещи" - это нимфы иксодовых клещей, иными словами - молодые особи. С точки зрения инфекционной опасности принципиальной разницы между нимфой и взрослым членистоногим нет: они обитают в одной и той же среде и могут быть переносчиками различных заболеваний.
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