Врач Миропольская: способы защиты от всех видов клещей одинаковы

"Микроклещи" или "наноклещи" - это нимфы иксодовых клещей, иными словами - молодые особи. С точки зрения инфекционной опасности принципиальной разницы между нимфой и взрослым членистоногим нет: они обитают в одной и той же среде и могут быть переносчиками различных заболеваний.