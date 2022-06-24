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Офицер НМ ДНР с позывным "Ситх": французские "Цезари" обстреливают Донецк

Офицер НМ ДНР с позывным "Ситх": французские "Цезари" обстреливают Донецк

Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать Донецк. Зачем ВСУ наносят удары по жилым кварталам? Из какого оружия стреляет противник? Почему снаряды долетают, но не разрываются? На эти вопросы ответил офицер НМ ДНР с позывным "Ситх".

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