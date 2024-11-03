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Лавров предупредил Турцию. Не послушали. Суда на дне Чёрного моря: "Мощнейшие удары по Одессе". Потери для НАТО катастрофичны

Лавров предупредил Турцию. Не послушали. Суда на дне Чёрного моря: "Мощнейшие удары по Одессе". Потери для НАТО катастрофичны

Жёсткая бомбардировка Одессы заняла более двух суток. За это время были уничтожены не только склады и корабли с оружием, но и системы РЭБ, РЛС, производство БПЛА и некое суперсовременное оборудование, о чём поспешили рассказать военкоры и фронтовики со ссылкой на местное подполье.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Что Эдорган, что Лукашенко друзья ещё те.
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7 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Помните, Жириновский всегда предупреждал, не верить Эрдогану и туркам!!! Мудрый был человек!
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7 час.
Taurus Zmei
Тебе то где Лукашенко хвост прищемил, речь о Турции
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4 час.

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