Лавров предупредил Турцию. Не послушали. Суда на дне Чёрного моря: "Мощнейшие удары по Одессе". Потери для НАТО катастрофичны

Жёсткая бомбардировка Одессы заняла более двух суток. За это время были уничтожены не только склады и корабли с оружием, но и системы РЭБ, РЛС, производство БПЛА и некое суперсовременное оборудование, о чём поспешили рассказать военкоры и фронтовики со ссылкой на местное подполье.