«Мобильный интернет отключать сразу!»: Российские спецслужбы выяснили всю технологию терактов против аэродромов ВКС

Анализ видеозаписей с FPV-дронов показывает, как можно бороться с подобными угрозами Алексей Михайлов Фото: Создано ИИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что входе операции «Паутина» был уничтожен 41 российский самолет.