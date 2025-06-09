«Мобильный интернет отключать сразу!»: Российские спецслужбы выяснили всю технологию терактов против аэродромов ВКС

Анализ видеозаписей с FPV-дронов показывает, как можно бороться с подобными угрозами Алексей Михайлов Фото: Создано ИИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что входе операции «Паутина» был уничтожен 41 российский самолет.
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