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5koleso.ru

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Официально представлен новый Jaguar Type 01: самый крутой и противоречивый автомобиль за всю историю британской марки

Официальная презентация Jaguar Type 01 прошла в Нью-Йорке, что показывает, на какой рынок ориентирована данная модель.

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