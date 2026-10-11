Бенчмарк Humanity's Sixth Sense показал: ИИ видит картинку, но не понимает сцену

Лучшая мультимодальная модель набрала 53,6% точности против 93,1% у человека, а 94% ошибок вызваны отказами машинного зрения, а не логики Исследовательское подразделение Scale Labs совместно со стартапом бывшего исследователя Google DeepMind Elorian представило бенчмарк Humanity's Sixth Sense — инструмент для проверки способности ИИ считывать неявные сигналы в изображениях и видео.
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