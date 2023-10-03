В Перми скончался заместитель главврача МСЧ №6 Андрей Борисов

Медику было 62 года.В Перми на 63-ем году жизни скончался заместитель главврача больницы «Архангел Михаил и всех небесных сил» (ранее ГБ № 6), об этом сообщила глава регионального Минздрава Анастасия Крутень.
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