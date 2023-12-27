Где пермякам провести активные каникулы всей семьей. Инфографика

Длинные новогодние выходные — не повод сидеть дома. В Перми есть много мест, где можно активно провести время с семьей: прокатиться с ветерком на горных лыжах, выписывать пируэты на катке, или пройтись «классикой» по зимнему лесу.
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