Лесные жители Ленобласти: в Приозерском районе замечен «детский сад» диких кабанов

В видеоловушку биолога Глазкова попало стадо, состоящее из нескольких взрослых свиней и их разновозрастных поросят Биолог и автор Телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков поделился интересным наблюдением, сделанным с помощью фотоловушки в Приозерском районе Ленинградской области.
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