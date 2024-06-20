Лесные жители Ленобласти: в Приозерском районе замечен «детский сад» диких кабанов

В видеоловушку биолога Глазкова попало стадо, состоящее из нескольких взрослых свиней и их разновозрастных поросят Биолог и автор Телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков поделился интересным наблюдением, сделанным с помощью фотоловушки в Приозерском районе Ленинградской области.