Депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах считает, что закупки российского дизельного топлива свидетельствуют об отказе Вашингтона от нейтралитета в конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 130 ракет атакова...
- АБ Триумф России в Ш...
- Россиянам назвали...
а они уже давно тю-тю...