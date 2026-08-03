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Царьград

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Катар, Египет и Турция осудили Израиль за нарушение перемирия

Катар, Египет и Турция осудили Израиль за нарушение перемирия

Катар, Египет и Турция осудили Израиль за нарушение перемирия в секторе Газа. Страны-посредники призвали международное сообщество надавить на Израиль, чтобы предотвратить гибель мирных жителей и обеспечить помощь в регионе.

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