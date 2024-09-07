Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах

В Сумах прозвучали взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». В Полтаве также был зафиксирован взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, как сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
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