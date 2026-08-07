Селюкина прокомментировала перенос памятника Ревельскому сражению

В Эстонии демонтирован памятник Ревельскому морскому сражению 1790 года. Наталия Селюкина из Института российской истории РАН сообщает об изменениях в мемориальной сфере и стремлениях исключить роль России в Прибалтике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии