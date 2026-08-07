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Царьград

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Селюкина прокомментировала перенос памятника Ревельскому сражению

Селюкина прокомментировала перенос памятника Ревельскому сражению

В Эстонии демонтирован памятник Ревельскому морскому сражению 1790 года. Наталия Селюкина из Института российской истории РАН сообщает об изменениях в мемориальной сфере и стремлениях исключить роль России в Прибалтике.

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