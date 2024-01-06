Необычные блины на минеральной воде с начинкой!

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ РЕЦЕПТ БЛИНЧИКОВ! ОНИ ТОНЕНЬКИЕ И ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЕ! ВКУСНО ЕСТЬ ПРОСТО ТАК И С НАЧИНКОЙ НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ! У МЕНЯ СЕГОДНЯ НАЧИНКА ИЗ РИСА,ЯИЦ И ЗЕЛЕНИ!ЗАХОДИТЕ УГОЩАЮ! ИНГРЕДИЕНТЫ — 4 стак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии