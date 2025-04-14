Доцент Прикладова: США попытаются использовать Россию как сырьевую базу

США могут попытаться использовать Россию, как «сырьевую базу», поэтому ей не нужно идти на уступки со стороны Штатов, например в части снятия санкций, а трезво оценивать ситуацию, такое мнение в интервью РИА Новости выразила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.