Китай существенно увеличит оборонный бюджет в 2023 году

Global Look Press/Xinhua/Xinhua В 2023 году Китай увеличит оборонный бюджет на 7,2%. Информация об этом приведена в проекте бюджета страны, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.