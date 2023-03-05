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Китай существенно увеличит оборонный бюджет в 2023 году

Китай существенно увеличит оборонный бюджет в 2023 году

Global Look Press/Xinhua/Xinhua В 2023 году Китай увеличит оборонный бюджет на 7,2%. Информация об этом приведена в проекте бюджета страны, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

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