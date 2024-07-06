Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам для Украины

МОСКВА, 6 июля, ФедералПресс. За три недели после выступления Владимира Путина с мирными инициативами по Украине западные политики не проявили заинтересованности и не устанавливали контакт с Кремлем по этому вопросу.
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