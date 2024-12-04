Запад в трансе: С чем Белоусов ездил в Северную Корею — и с чем оттуда вернулся

Россия может создать единую ПРО с Северной Кореей и Китаем Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, обе стороны настроены на реализацию всех достигнутых ранее договоренностей, заявил в ходе визита в Северную Корею министр обороны России Андрей Белоусов.