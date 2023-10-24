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Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Галантом

Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Галантом

Руководитель Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом. В ходе телефонной беседы Остин напомнил израильскому министру о необходимости обеспечения безопасности гражданского населения на территории сектора Газа.

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