Зеленский назвал "манипуляций" сообщение о перемирии, а Песков назвал манипуляцией реакцию Зеленского

Накануне президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и выразил надежду, что украинская стороноа поддержит его инициативу.
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