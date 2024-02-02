Запад должен предоставить гарантию не вооружать Украину, заявил Папа Римский Евгения КомароваПапа Римский Франциск высказал призыв к странам Запада об оказании помощи Украине, но только в сфере восстановления, а не в области вооружений.
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