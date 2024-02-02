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Запад должен предоставить гарантию не вооружать Украину, заявил Папа Римский

Запад должен предоставить гарантию не вооружать Украину, заявил Папа Римский

Запад должен предоставить гарантию не вооружать Украину, заявил Папа Римский Евгения КомароваПапа Римский Франциск высказал призыв к странам Запада об оказании помощи Украине, но только в сфере восстановления, а не в области вооружений.

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