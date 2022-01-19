«Милан» заинтересован в аренде защитника Танганги. «Тоттенхэм» против

«Милан» в поиске центрального защитника обратил внимание на Джафета Тангангу из «Тоттенхэма». Итальянский клуб заинтересован в аренде 22-летнего англичанина, но «шпоры» пока не готовы отпустить игрока в январе, сообщает журналист Фабрицио Романо.