«РГ»: сахар назван в числе продуктов, из-за которых быстрее стареет сердце

Сердце способно стареть быстрее всего организма, чему в том числе способствует нездоровое питание. Сердце мужчин и женщин может быть старше их хронологического возраста, об этом сообщила «РГ», ссылаясь на данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).