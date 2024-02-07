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«РГ»: сахар назван в числе продуктов, из-за которых быстрее стареет сердце

«РГ»: сахар назван в числе продуктов, из-за которых быстрее стареет сердце

Сердце способно стареть быстрее всего организма, чему в том числе способствует нездоровое питание. Сердце мужчин и женщин может быть старше их хронологического возраста, об этом сообщила «РГ», ссылаясь на данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).

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