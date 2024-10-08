Страшное смертельное ночное ДТП на Кубани: легковушка и две фуры

Все произошло сразу после полуночи – в 00.05. Водитель автомобиля ВАЗ 207 направлялся со стороны города Армавира к городу Кропоткину, не выбрал безопасную скорость и допустил заднее столкновение с КАМАЗом, который двигался по крайней правой полосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии