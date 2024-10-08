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Страшное смертельное ночное ДТП на Кубани: легковушка и две фуры

Страшное смертельное ночное ДТП на Кубани: легковушка и две фуры

Все произошло сразу после полуночи – в 00.05. Водитель автомобиля ВАЗ 207 направлялся со стороны города Армавира к городу Кропоткину, не выбрал безопасную скорость и допустил заднее столкновение с КАМАЗом, который двигался по крайней правой полосе.

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