Страшное смертельное ночное ДТП на Кубани: легковушка и две фуры

Все произошло сразу после полуночи – в 00.05. Водитель автомобиля ВАЗ 207 направлялся со стороны города Армавира к городу Кропоткину, не выбрал безопасную скорость и допустил заднее столкновение с КАМАЗом, который двигался по крайней правой полосе.