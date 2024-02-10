World of Warcraft предлагает обсудить новую систему талантов, которая появится в The W...

World of Warcraft предлагает обсудить новую систему талантов, которая появится в The War WithinОдним из ключевых нововведений, которые появятся в World of Warcraft вместе с расширением The War Within, станет система талантов героев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)