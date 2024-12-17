Россия вынесет на заседание ООН вопрос о теракте против генерала Кириллова

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Россия инициировала обсуждение в Совете Безопасности ООН террористического акта, в результате которого погиб Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты.
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