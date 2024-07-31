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В Куйвозовском поселении отключат электричество из-за неотложных работ

В Куйвозовском поселении отключат электричество из-за неотложных работ

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» 1 августа проведет неотложные работы, что вызовет временное отключение электричества в нескольких населенных пунктах Куйвозовского поселения с 10:00 до 17:00.

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