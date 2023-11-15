История Родриго Санторо — актера из бразильских сериалов, который покорил Голливуд и наши сердца

Красавец Родриго Санторо вот уже много лет воплощает на экранах самые разные образы. То он сердцеед в «Реальной любви», то жестокий царь Ксеркс в «300 спартанцах», а то и вовсе бандит из «Мира Дикого Запада».
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