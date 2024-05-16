Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Либероиды заныли!!!От угроз до прест...
  • Natalija Osminina
    Шойгу был награжденн в 2012 г. Мальтийским орденом (а такую награду дают самым-самым) итальянцами от самого Папы. Так...С уходом Шойгу на...
  • Вик Норд
    По головке их гладить будете,с крайней плотью?От угроз до прест...

С уходом Шойгу началась зачистка Министерства Обороны...

С уходом Шойгу началась зачистка Министерства Обороны...

Сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ России задержали начальника Главного управления кадров МО РФ (ГУК) генерала-лейтенанта Ю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай лейчинский
Вам , чего не хватало ..?!
Ответить
3 час.
Александр Гребнев
Бог увидел копнул одну кормушку расшевелил а сколько их осталось ??????
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Шойгу был награжденн в 2012 г. Мальтийским орденом (а такую награду дают самым-самым) итальянцами от самого Папы. Так как сейчас штаб квартиру глобалистов перенесли в Китай, то Шойгу как представитель клана банкиров, возможно еще и китайского разлива.  Кстати, говорят и Кузнецов, обвиняемый в разглашении гос. тайны, как раз на них и работал. Таких, как  Шойгу (как и ранее Чубайс) трогать нельзя.
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх