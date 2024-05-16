Сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ России задержали начальника Главного управления кадров МО РФ (ГУК) генерала-лейтенанта Ю.
С уходом Шойгу началась зачистка Министерства Обороны...
Комментарии
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николай лейчинский
Вам , чего не хватало ..?!
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3 час.
Александр Гребнев
Бог увидел копнул одну кормушку расшевелил а сколько их осталось ??????
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1 час.
Natalija Osminina
Шойгу был награжденн в 2012 г. Мальтийским орденом (а такую награду дают самым-самым) итальянцами от самого Папы. Так как сейчас штаб квартиру глобалистов перенесли в Китай, то Шойгу как представитель клана банкиров, возможно еще и китайского разлива. Кстати, говорят и Кузнецов, обвиняемый в разглашении гос. тайны, как раз на них и работал. Таких, как Шойгу (как и ранее Чубайс) трогать нельзя.
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27 мин.
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