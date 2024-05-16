С уходом Шойгу началась зачистка Министерства Обороны...

Natalija Osminina

Шойгу был награжденн в 2012 г. Мальтийским орденом (а такую награду дают самым-самым) итальянцами от самого Папы. Так как сейчас штаб квартиру глобалистов перенесли в Китай, то Шойгу как представитель клана банкиров, возможно еще и китайского разлива. Кстати, говорят и Кузнецов, обвиняемый в разглашении гос. тайны, как раз на них и работал. Таких, как Шойгу (как и ранее Чубайс) трогать нельзя.