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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сейчас от Бевеева есть польза только при вбрасывании аутов, а как от футболиста – одни проблемы». Гурцкая о защитнике «Балтики»

Тимур Гурцкая раскритиковал игру защитника «Балтики» Мингияна Бевеева в текущем сезоне. – В перерыве [матча c «Факелом» – 2:2] заменили Максима Петрова и Бевеева – двух лидеров.

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