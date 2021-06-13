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Лукашенко «мстит» соседям

Эскалация конфликта Беларуси с западными соседями продолжается. Литва не намерена назначать посла в Минск и бьет тревогу из-за роста нелегалов из Беларуси, а в Польше обвинили соседей в «надругательстве над памятью», пишет «Независимая газета».

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