Лукашенко «мстит» соседям

Эскалация конфликта Беларуси с западными соседями продолжается. Литва не намерена назначать посла в Минск и бьет тревогу из-за роста нелегалов из Беларуси, а в Польше обвинили соседей в «надругательстве над памятью», пишет «Независимая газета».