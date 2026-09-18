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Царьград

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Депутат Бормотов призвал южноуральцев не отсиживаться дома

Депутат Бормотов призвал южноуральцев не отсиживаться дома

Сергей Бормотов, депутат Челябинской городской думы и ветеран СВО, обратился к жителям Южного Урала с призывом принять участие в голосовании.

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