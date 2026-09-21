Специалист Григорьева: детское автокресло обязательно даже в коротких поездках

С началом учебного года родители возят детей в школу, на секции и к репетиторам. На знакомой дороге правила перевозки часто отходят на второй план, но именно они обеспечивают безопасность.
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