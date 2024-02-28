Медведев назвал визиты западных лидеров в Киев попыткой отвлечь электорат

Западные лидеры совершили «театральные визиты» в Киев в годовщину начала российской спецоперации на Украине, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем, заявил 28 февраля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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