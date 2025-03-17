Таиланд может сократить срок безвизового пребывания туристов

Таиланд рассматривает сокращение срока безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней. Как сообщает Telegram-канал @ranarod со ссылкой на зарубежные СМИ, Таиланд снова вернулся к рассмотрению сокращения срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней.