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Таиланд может сократить срок безвизового пребывания туристов

Таиланд рассматривает сокращение срока безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней. Как сообщает Telegram-канал @ranarod со ссылкой на зарубежные СМИ, Таиланд снова вернулся к рассмотрению сокращения срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней.

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