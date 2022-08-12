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От презерватива до траулера: Смольный опубликовал список продукции для импортозамещения

От презерватива до траулера: Смольный опубликовал список продукции для импортозамещения

Смольный опубликовал проект постановления губернатора Александра Беглова с перечнем продукции, необходимой для импортозамещения на территории Петербурга в условиях введенных санкций со стороны иностранных государств и международных организаций.

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