Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • petrspa Smirnov
    Всех лоббистов вместе мигрантами отправить в свои аулы и ни каких дебатов в думе не должно быть."Их выселять надо...
  • Рахимулла Алеев
    Лоббистов этого закона гнать в шею вместе с теми кто им оплачивает их скудный умишко !!!"Их выселять надо...
  • Семенков Александр
    Назовите автора этого гребанного проекта. И если он государственный чиновник, - выкиньте его с этой должности, не взи..."Их выселять надо...

Дети как новое абсолютное оружие

Дети как новое абсолютное оружие

В небольшом посёлке Пермского края, сильно поссорились, две женщины! Это только затравка! И вот одна решила, отомстить как говориться, чисто по женски! Оговорить, но не противницу, а её мужа, и не сама, а подговорила дочку-школьницу, это сейчас мейнстрим такой в РФ, оговаривать мужчин в педофилии! И мужа противницы закрыли в СИЗО, а что, это очень тяжкая статья 132 ч.

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