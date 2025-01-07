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Мнение ветеранов ВОВ посмотревших 4 современных фильма про войну

Мнение ветеранов ВОВ посмотревших 4 современных фильма про войну

 Современные Антисоветские  русофобские фильмы , почему их снимают. «В этом фильме очень много лжи!», «плевок в лицо и пытка»: Ветераны в целом скептически относятся к кинокартинам о войне.

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Комментарии
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А Кудасов
Ни один из названных современных фильмов посмотреть далее начала не смог. Что слишком во многом у нас что то не так.
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7 час.
Владимир Четвериков
Одно название фильма - &quot;Штрафбат&quot;, подразумевает, что речь идет про провинившихся офицерах, а по факту, это сборище рядового и сержантского состава, плюс лагерный сброд. Так и назвали бы фильм - &quot;Штрафрота&quot;. Уроды! Даже не удосужились фактуру почитать!
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2 час.
АБ
Александр Балушкин
К сожалению все современные фильмы о ВОВ основаны на поверхностном изучении или просто убогое знание действительности. А фильм &quot;Штрафбат&quot; просто вымысел не имеющий ничего действительного на самом деле. Насмешка над участниками войны, оказавшихся в отдельных штрафных ротах.
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2 час.

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