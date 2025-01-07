Мнение ветеранов ВОВ посмотревших 4 современных фильма про войну

А Кудасов Ни один из названных современных фильмов посмотреть далее начала не смог. Что слишком во многом у нас что то не так.

Владимир Четвериков Одно название фильма - "Штрафбат", подразумевает, что речь идет про провинившихся офицерах, а по факту, это сборище рядового и сержантского состава, плюс лагерный сброд. Так и назвали бы фильм - "Штрафрота". Уроды! Даже не удосужились фактуру почитать!