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Җәй көне нинди коммуналь хезмәтләр өчен түләмәскә мөмкин булуы турында сөйләделәр

Җәй көне россиялеләрнең торак-коммуналь хезмәтләр чыгымнарын киметү өчен законлы нигезләр бар: беренче чиратта, җылылык һәм кайнар су өчен профилактика вакытына яңадан исәпләү хисабына, дип хәбәр итте РИА Новостига Дәүләт Думасының төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык комитеты әгъзасы Илья Вольфсон.

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