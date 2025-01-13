🎄 Почти 220 тысяч туристов посетили Крым в период новогодних каникул Это на 21% больше, чем в прошлом году, сообщил Глава республики Сергей Аксёнов.
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🎄 Почти 220 тысяч туристов посетили Крым в период новогодних каникул Это на 21% больше, чем в прошлом году, сообщил Глава республики Сергей Аксёнов.