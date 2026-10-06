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Регион 29

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В деревне Ереминской на территории детского лагеря «Орленок» прошел марш-бросок «Защитники»

В деревне Ереминской на территории детского лагеря «Орленок» прошел марш-бросок «Защитники»

Его посвятили памяти Кирилла Никитинского.В состязаниях приняли участие 16 команд из Вельского, Устьянского и Шенкурского округов, а также из Архангельска.

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