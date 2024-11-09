Материнский капитал: нововведения Госдумы позволяют использовать средства на личные нужды Юлия ЧелкановаВ Госдуме России обсуждают интересное и многообещающее предложение, касающееся материнского капитала.
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