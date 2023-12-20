Тренер объяснил правильную технику выполнения упражнения «мельница»

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий объяснил правильную технику выполнения упражнения «мельница». Он рассказал, что важно сохранять осанку, обеспечивать стабильное положение и активно задействовать корпус на протяжении всего движения.
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