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Царьград

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В Черевково ураган повалил вековые березы и сорвал крыши

В Черевково ураган повалил вековые березы и сорвал крыши

В селе Черевково Красноборского округа шквалистый ветер повалил множество вековых берез в Ленинском саду и парке культуры, сорвал крыши на зданиях учреждений и частных домах, оборвал линии освещения и электроснабжения, сообщила газета «Знамя».

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