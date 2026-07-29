В Черевково ураган повалил вековые березы и сорвал крыши

В селе Черевково Красноборского округа шквалистый ветер повалил множество вековых берез в Ленинском саду и парке культуры, сорвал крыши на зданиях учреждений и частных домах, оборвал линии освещения и электроснабжения, сообщила газета «Знамя».
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