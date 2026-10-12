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Суд обязал рэпера Lvbel C5 изучить классическую литературу из-за одного трека

Суд обязал рэпера Lvbel C5 изучить классическую литературу из-за одного трека

Instagram*/lvbelc5 Турецкий суд обязал рэпера Lvbel C5 (настоящее имя – Сулейман Бурак Бодур) прослушать курс национальной литературы в качестве наказания за песню.

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